Kaynağından düzeltmeyle yeniden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplanıyor - Son Dakika

Kaynağından düzeltmeyle yeniden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplanıyor
04.11.2020 12:03
İSTANBUL İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün video konferans yöntemi ile toplanacak.
İSTANBUL İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün video konferans yöntemi ile toplanacak. Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.
İstanbul, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: DHA
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