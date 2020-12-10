Mersin'de olta balıkçılığı yapanlara mesafe zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Mersin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapan kişilere en az 3 metre sosyal mesafe zorunluluğu getirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapan kişilere yönelik bazı kararlar alındığı bildirildi. Amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetlerinin, kentin sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olduğu ve bu durumun da salgının bulaşma riskini arttırdığına dikkat çekilen açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda, amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik bazı kararlar alındığı ifade edilen açıklamada, alınan kararlar şu şekilde açıklandı; "Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması ve bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılması, belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesi, belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesi, alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulması, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanması kararlaştırılmıştır." - MERSİN