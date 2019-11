İl vaizinden önemli uyarı:

Manisa Diyanet Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen 'Sosyal ol bağımlı olma' seminerine katılan Manisa İl Vaizi Ahmet Erdinçli, ailelere ve öğrencilere sosyal medya uyarısında bulunarak, "Gıybet, dedikodu haramdır, sanal alemde de günahtır. Sosyal medyada olsa bu tür günahlardan uzak durmamız, haramlardan sakınmamız gerekiyor. Her tıkladığımız şey bizim amel defterimize geçiyor" diye konuştu.



Manisa Diyanet Gençlik Spor Kulübü tarafından, Manisa İl Müftülüğü toplantı salonunda 'Sosyal ol bağımlı olma' semineri düzenlendi. Seminere, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Manisa İl Vaizi Dr. Ahmet Erdinçli, Şehzadeler İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Fikret Yıldız, Manisa Diyanet Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Emgener ve öğrenciler katıldı.



Seminerin açılış konuşmasını yapan Manisa Diyanet Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Emgener, sosyal medyanın asrın vebası olduğunu ve öğrencileri bağımlı olmamaları konusunda uyardı.



Seminere konuşmacı olarak katılan Manisa İl Vaizi Ahmet Erdinçli, sosyal medyayı uzun süre ihtiyacı dışında kullanmak hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Sanal alemde de yapılan gıybet, dedikodu ve haramın gerçek hayattaki gibi günah olduğunu dile getiren Erdinçli, "Okul öncesi yaş grubu günde 30 dakikayı geçmemesi lazım. İlköğretimin ilk 4 yılında 1 saati geçmemesi lazım. Lise çağındaki bir insan günün 2 saatten fazlasını sosyal medya karşısında geçirmemiz gerekir. Asıl işimizi yapacağız. Derslerimizi çalışacağız. Geri kalan vakitte bir takım bilgileri öğrenmek için bakabiliriz. Bunun dışında uzun süre kalmak hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Sosyal medya şöyle anlaşılıyor. Bu bilgisayar bana ait, telefon bana ait. Kimse görmüyor. Bunda suç yoktur. Günah yoktur deniliyor. Öyle değil. Sosyal medya sanalda da olsa gerçekte de olsa suç her zaman suçtur. Günümüzde son birkaç yılda sosyal medya da işlenen suçlarla alakalı ciddi boyutta suçlar var. Bu suç oranı bazen de günah olur. Gıybet, dedikodu haramdır, sanal alemde de günahtır. Sosyal medyada olsa bu tür günahlardan uzak durmamız, haramlardan sakınmamız gerekiyor. Her tıkladığımız şey bizim amel defterimize geçiyor. Onun için İnternette gezinirken kimse beni görmüyor demeyeceğiz. Allah bizi görüyor. Yaptığımız her iş ve davranışta Allah'ın bizi gördüğünü, Allah'ın bizi bildiğini aklımızdan çıkarmayacağız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından sporcular bilek güreşi gösterisi yaptı, ardından başarılı öğrencilere plaketleri verildi. - MANİSA