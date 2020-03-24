İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma... - Son Dakika

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İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma...
6 saat önce
İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.
İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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