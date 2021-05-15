İlac Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İlac Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

İlac Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İlac Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 23:00
İlac Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İlac Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

İlaç reaksiyonlarının sadece bazıları ilaç alerjisinden kaynaklanır. İlaç alerjileri değişik bulgularla karşımıza çıkabilir.

İlaç reaksiyonlarının sadece bazıları ilaç alerjisinden kaynaklanır. İlaç alerjileri değişik bulgularla karşımıza çıkabilir. Bu reaksiyonların tanı ve tedavisi için deneyim sahibi olmak gerekir.

İlaç Alerjisi Nedir?

İlaç alerjisi, ilacı bağışıklık sisteminin yabancı bir madde olarak algılayarak reaksiyon göstermesi olarak tanımlanır. İlaçların çeşitli kullanımlarına bağlı olarak farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin çoğu, bağışıklık sistemimizin reaksiyonu sonucunda gelişmez ve alerjik reaksiyon meydana gelmez. Ama bu belirtiler yanlışlıkla ilaç alerjisi olarak adlandırılır. Ortaya çıkan belirtilerin ilaç alerjisi olup olmadığını anlayabilmek için alerji uzmanına başvurmak gerekir. Bazı alerjik reaksiyonlar, hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilir.

İlaç Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

İlaç alerjisi, ilacın her türlü kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. İlaç alerjisinin belirtileri, kimi zaman hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Bağışıklık sisteminin kullandığınız ilacı yabancı madde olarak algılayıp tepki göstermesine ilaç alerjisi ismi verilir. Bazı durumlarda ilaç aldıktan bir hafta sonra da belirtiler ortaya çıkabilir. Her ilaç alerjiye neden olabilir. Ama bazı ilaçlar daha çok alerjiye yol açabiliyor. Çocuklarda en çok beta laktam ismi verilen penisilininde içinde yer alan antibiyotikler gelir.

İlaç Alerjisi Nasıl Anlaşılır? İlaç Alerjisi Belirtileri

İkinci en çok alerjik reaksiyona neden olan ilaçlar arasında ise, aspirin ve steroid olmayan ateş düşürücü ve ağrı kesiciler, ameliyat öncesi kullanılan kas gevşetici ilaçlar, tetkikler için verilen radyokontrast maddeler ve kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar gelir. Her ilaç farklı alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bazı ilaç alerjileri, hayatı tehdit edebilecek sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bazı ilaçlar içildikten hemen sonra belirti ortaya çıkarırken bazıları ise, kullanıldıktan haftalar sonra belirti gösterebilir. En çok görülen alerjik belirtileri kaşıntı, ciltte kızarıklık, kurdeşen (ürtiker), nefes darlığı, cilt döküntüleri, hapşırma, burunda akıntı gibi bulgulardır.

Bunun yanında nadir görülmekle birlikte ortaya çıkan en ciddi bulgu ise, alerjik şok adı verilen anafilaksidir. Anafilakside ilaç alımından sonraki 0,5-1 saat içinde tansiyon düşmesi, kurdeşen, kusma, ishal, nefes darlığı ve bayılma gibi belirtiler neden olabilir. Bu alerjilere zamanında uygun müdahale yapılmazsa hayati risk ortaya çıkabilir.

İlaç Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

İlaç alerjisi tespiti yapılabilmesi için öncelikle şüpheli ilacı bulabilmek için gereken tetkiklerin yapılması gerekir. Bu testte, alerji yapabilecek ilaçlar kola damlatılarak ucu sivri bir cisim ile üzerine bastırılarak deri içine gönderilir. Reaksiyonun tipine göre erken ya da geç okuma yapılır. Deriye damlatılan yerde kızarıklık meydana geliyorsa ilaç alerjisi olduğu kabul edilir. Hangi ilacın dokunduğu tespit edildikten sonra tespit edilen ilacın kesilmesi gerekir. Ardından reaksiyonun ağırlığına göre ilaç tedavileri uygulanır. Hafif seyreden reaksiyonlarda antihistamin içeriği olan hap ya da şuruplar kullanılır. Ciddi ve antihistaminiklerle düzelmeyen alerji durumlarında kortizon içeren ilaçlar hastaya 3-5 gün gibi kısa süreli verilerek kullanılabilir.

İlaç Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Hastanın alerjisi olan ilacı kullanması gerekiyorsa desensitizasyon ismi verilen duyarsızlaştırma işlemi yapılması gerekir. Bu işlemin ardından ilaca çok küçük dozlarla başlanarak 15-30 dakika ara ile artan dozlar verilerek hasta ilaca karşı duyarsızlaştırabilir. Bu durum sadece tedavi süreci boyunca geçerli olur. Ara verilip ilacın tekrar kullanılması gerektiği zaman aynı işlemin tekrar yapılması gerekir.

İlac Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İlac Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İlac Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İlac Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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