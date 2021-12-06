Ağlıboğaz Mahallesi Ağlıboğaz Caddesi üzerinde Hoşka Ailesinin müstakil evinde yaşanan olayda Özlem Hoşça annesinin tedavisi için göz damlası almak üzere eczaneye gitti. Hoşca, eczaneden annesinin ilacını alarak döndüğü baba evinde annesi Fatma Hoşça (55) ve babası Osman Hoşça'yı (76) kanlar içinde yerde cansız vaziyette yatarken buldu.
Olay yerinde sinir krizi geçiren Özlem Hoşça'yı komşuları sakinleştirmeye çalışırken, hemen emniyet ve sağlık görevlilerine haber verildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile olay yerinde savcı ve polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.
İddialara göre; baba Osman Hoşça'nın elindeki ateşli silahla önce eşi Fatma Hoşça'yı göğsünden vurduğu, sonra da kendi göğsüne dayadığı silahla intihar ettiği öğrenildi. Hoşça çiftinin kesin ölüm nedeninin savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından belirleneceği kaydedildi.
Öte yandan Fatma ve Osman Hoşça çiftinin cenazeleri olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından önce Kozan Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken Hoşça çiftinin komşuları, kendilerini çok iyi bir aile olarak tanıdıklarını belirterek cinayetin şokunu yaşadıklarını söylediler.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İlaç almak için eczaneye gitmişti! Dönüşte anne ve babasının cesediyle karşılaştı - Son Dakika