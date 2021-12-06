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İlaç almak için eczaneye gitmişti! Dönüşte anne ve babasının cesediyle karşılaştı - Son Dakika

İlaç almak için eczaneye gitmişti! Dönüşte anne ve babasının cesediyle karşılaştı

06.12.2021 15:41

Adana'nın Kozan ilçesinde annesine ilaç almak için eczaneye giden genç kadın, eve döndüğünde anne ve babasını kanlar içinde cansız vaziyette yatarken buldu. Baba Osman Hoşça'nın elindeki ateşli silahla önce eşi Fatma Hoşça'yı göğsünden vurduğu, sonra da kendi göğsüne dayadığı silahla intihar ettiği düşünülüyor.

Ağlıboğaz Mahallesi Ağlıboğaz Caddesi üzerinde Hoşka Ailesinin müstakil evinde yaşanan olayda Özlem Hoşça annesinin tedavisi için göz damlası almak üzere eczaneye gitti. Hoşca, eczaneden annesinin ilacını alarak döndüğü baba evinde annesi Fatma Hoşça (55) ve babası Osman Hoşça'yı (76) kanlar içinde yerde cansız vaziyette yatarken buldu.

ANNE VE BABASINI ÖYLE GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde sinir krizi geçiren Özlem Hoşça'yı komşuları sakinleştirmeye çalışırken, hemen emniyet ve sağlık görevlilerine haber verildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile olay yerinde savcı ve polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

ÖNCE EŞİNİ VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ İDDİASI

İddialara göre; baba Osman Hoşça'nın elindeki ateşli silahla önce eşi Fatma Hoşça'yı göğsünden vurduğu, sonra da kendi göğsüne dayadığı silahla intihar ettiği öğrenildi. Hoşça çiftinin kesin ölüm nedeninin savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından belirleneceği kaydedildi.

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Öte yandan Fatma ve Osman Hoşça çiftinin cenazeleri olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından önce Kozan Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

KOMŞULAR ŞOKU ATLATAMIYOR

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken Hoşça çiftinin komşuları, kendilerini çok iyi bir aile olarak tanıdıklarını belirterek cinayetin şokunu yaşadıklarını söylediler.

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu
İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu
İlaç almak için eczaneye gitmişti! Dönüşte anne ve babasının cesediyle karşılaştı
İlaç almak için eczaneye gitmişti! Dönüşte anne ve babasının cesediyle karşılaştı

İntihar, Polis, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlaç almak için eczaneye gitmişti! Dönüşte anne ve babasının cesediyle karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlaç almak için eczaneye gitmişti! Dönüşte anne ve babasının cesediyle karşılaştı - Son Dakika
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