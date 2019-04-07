Son Dakika Haberleri: İlaç Almak İçin Girdiği Eczanede Beyin Felci Geçirdi

İlaç Almak İçin Girdiği Eczanede Beyin Felci Geçirdi

37 dakika önce

KIRŞEHİR'de, işçi emeklisi Vahit Şahin (55), ilaç almak için girdiği eczanede aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı.

İlaç Almak İçin Girdiği Eczanede Beyin Felci Geçirdi, System.String[]
KIRŞEHİR'de, işçi emeklisi Vahit Şahin (55), ilaç almak için girdiği eczanede aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede beyin felci geçirdiği belirlenen Şahin, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Şahin'in eczanede rahatsızlanıp, yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Medrese Mahallesi'nde bulunan eczanede meydana geldi. Şeker ve tansiyon hastası olan işçi emeklisi Vahit Şahin, devlet hastanesindeki tedavisinin ardından reçeteye yazılan ilaçları almak için eczaneye gitti. Şahin, dükkanda aniden rahatsızlanarak, yere yığıldı. Şahin'in yardımına, eczane teknisyeni Sezer Gürses koştu. İlk müdahaleyi yapan Gürses, daha sonra 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Şahin, eczaneye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin felci geçirdiği belirlenen Şahin, ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun kritik olması nedeniyle ambulans helikopterle Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şahin'in yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan Vahit Şahin'in eczanede rahatsızlanıp, yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Seçmen Taşındığı İddiasıyla İtiraz Etti, Muhtarlık Seçimini İptal Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlaç Almak İçin Girdiği Eczanede Beyin Felci Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]