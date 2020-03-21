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İlaç devleri aşı için ‘zamana karşı’ birlikte yarışıyor
52 dakika önce
İlaç sektörünün devleri koronavirüsle mücadele için tüm güçlerini birleştiriyor.
İlaç sektörünün devleri koronavirüsle mücadele için tüm güçlerini birleştiriyor. Mülkiyet hakları ve mali endişeler masadan kalktı. Amaç, hem test kapasitesinin ivedi şekilde artırılması hem de tedavi ve aşı çalışmalarının hızla ilerlemesi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:02
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