İlaç devleri aşı için ‘zamana karşı’ birlikte yarışıyor - Son Dakika
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İlaç devleri aşı için ‘zamana karşı’ birlikte yarışıyor

52 dakika önce

İlaç sektörünün devleri koronavirüsle mücadele için tüm güçlerini birleştiriyor.

İlaç devleri aşı için ‘zamana karşı’ birlikte yarışıyor, System.String[]

İlaç sektörünün devleri koronavirüsle mücadele için tüm güçlerini birleştiriyor. Mülkiyet hakları ve mali endişeler masadan kalktı. Amaç, hem test kapasitesinin ivedi şekilde artırılması hem de tedavi ve aşı çalışmalarının hızla ilerlemesi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:02 

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