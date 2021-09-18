Üye Girişi
İLAÇ DOZU 10 KAT FAZLA YAZILINCA GÖRME VE DUYMA KAYBI YAŞADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika

İLAÇ DOZU 10 KAT FAZLA YAZILINCA GÖRME VE DUYMA KAYBI YAŞADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

18.09.2021 10:32

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir süre önce böbrek nakli olan İbrahim Akansu (38), Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 0.

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir süre önce böbrek nakli olan İbrahim Akansu (38), Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 0.5 mikrogram yazılması gereken ilacın 10 kat fazla olarak 5 mikrogram yazıldığını ve ilacı kullandıktan sonra görme ile duyma kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Böbrek hastası olan ve daha önce diyalize girdikten sonra 2 yıl önce böbrek nakli yapılan İbrahim Akansu, nakilden sonra Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü'ne sevk edildi. Burada Doç. Dr. O.A. tarafından yapılan muayenesinin ardından Akansu'ya ilaç yazıldı. İlacı kullanmaya başlamasıyla Akansu, gözlerinde ve kulaklarında rahatsızlık hissetmeye başladı. Zaman içinde görme ve işitme kaybı artan Akansu'ya, gittiği başka hastanede rahatsızlığının, kullandığı ilaçtan kaynaklanabileceği söylendi. Yapılan kontrollere göre ise normalde 0.5 mikrogram yazılması gereken ilacın doktorun, kendisine 10 kat fazlası olan 5 mikrogram yazdığını öne süren İbrahim Akansu, fazla doz nedeniyle görme ve duyma kaybı yaşadığını iddia etti.

'GÜNEŞE BAKAMIYORUM'

İbrahim Akansu, yaşadığı sağlık sorunlarının hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, emniyete gidip Doç. Dr. O.A. ve hastaneden şikayetçi oldu. Hukuk yoluyla hakkını arayacağını belirten Akansu, yaşadıklarını şöyle anlattı

2019'da böbrek nakli oldum. Nakilden sonra nefroloji bölümüne sevk edildim. Burada bana yüklenen aşırı doz ilaçtan dolayı 10 kat etkisinde ilaç enjekte ettiklerinden dolayı gözlerimin görme yetisini kaybettim ve şu an güneşe bakamadığım için gözlük kullanıyorum. Ayrıca kulaklarımın da duyma yetisini kaybettim. 'Bunların sorumlusu kim' diye soruyorum. Doktor 0.5 mikrogram yazması gerekirken dozu 10 kat fazla olarak 5 mikrogram yazmış. Bunun akabinde de gözlerim yüzde 80, kulaklarım da yüzde 70 kaybım oluştu. Bunun için gereken yerlerde hakkımı arayacağım. Emniyete giderek hem hastaneden hem de doktordan şikayetçi oldum.

Suçlanan doktor ve hastane, açıklama yapmazken, emniyet soruşturmasının savcılık tarafından incelenmesinin ardından dava açılıp açılmayacağının netlik kazanacağı belirtildi.

İLAÇ DOZU 10 KAT FAZLA YAZILINCA GÖRME VE DUYMA KAYBI YAŞADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
İLAÇ DOZU 10 KAT FAZLA YAZILINCA GÖRME VE DUYMA KAYBI YAŞADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
İLAÇ DOZU 10 KAT FAZLA YAZILINCA GÖRME VE DUYMA KAYBI YAŞADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
İLAÇ DOZU 10 KAT FAZLA YAZILINCA GÖRME VE DUYMA KAYBI YAŞADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Sütçü İmam Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Nefroloji bölümü, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İLAÇ DOZU 10 KAT FAZLA YAZILINCA GÖRME VE DUYMA KAYBI YAŞADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar 11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi 11:23 Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi 11:15 Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Pompalıyla kayınpederini öldürdü! Canına kıymak isteyen damada polis engel oldu 11:05 Pompalıyla kayınpederini öldürdü! Canına kıymak isteyen damada polis engel oldu Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın 10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı 10:38 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı 10:30 Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
12:08 İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
10:37 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı
İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş         
12:09
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti         
11:09
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımını sınavsız bir şekilde noter kurasıyla belirleyecek         
10:50
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı         
10:35
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira! Altınla kaplanan Tarihi Dört Ayaklı Minare göz kamaştırdı         
15:56
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: İLAÇ DOZU 10 KAT FAZLA YAZILINCA GÖRME VE DUYMA KAYBI YAŞADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement