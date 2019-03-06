Son Dakika Haberleri: İlaç Enjekte Ettiği Kadını Bıçakladığı İddiasıyla Tutuklandı

İlaç Enjekte Ettiği Kadını Bıçakladığı İddiasıyla Tutuklandı

1 saat önce

Adana'da arkadaşlık isteğine karşılık vermediği gerekçesiyle zorla ilaç enjekte ettiği kadını bıçakla da yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlaç Enjekte Ettiği Kadını Bıçakladığı İddiasıyla Tutuklandı, System.String[]
Adana'da arkadaşlık isteğine karşılık vermediği gerekçesiyle zorla ilaç enjekte ettiği kadını bıçakla da yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Hayal Park yakınında kaldırımda bir kadının baygın ve yaralı halde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kadın, olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı haber alan polis ekipleri, isminin H.K. (28) olduğu öğrenilen kadının bilgisine başvurdu.

H.K, kendisine ilgi duyduğunu iddia ettiği H.G'nin (29) telefonla arayıp buluşma isteğinde bulunması üzerine görüşüp aracına bindiğini aktararak şüphelinin arkadaşlık isteğini kabul etmeyince bacağına ne olduğunu bilmediği ilaç enjekte edip bıçakla yaraladığını öne sürdü.

Polis, araçtan atlayarak kurtulduğunu ileri süren kadının ifadesi üzerine H.G'yi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen şırınga bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

Şüphelinin aracında bulunan şırınga ile kadından alınan kan örneğinin incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Polis, Adana, Güncel
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