İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı - Son Dakika

İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı

6 saat önce

İlaç fiyatlandırmasında bu yıl için geçerli olacak sabit avro kuru 3,81 lira oldu.

İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı, System.String[]

İlaç fiyatlandırmasında bu yıl için geçerli olacak sabit avro kuru 3,81 lira oldu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, 14 Şubat 2020 tarihli fiyat değerlendirme komisyonunda, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın ikinci maddesinin ikinci fıkrası gereği, bu yıl için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) avro değeri 3,4037 liradan 3,8155 liraya çıkarıldı.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski avro değerine bölündükten sonra yeni avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alındığı belirtildi.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Sağlık Bakanlığı, 14 şubat, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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