İlaç kaçakçılığı yapan Türk vatandaşı, Ukrayna sınırında yakalandı - Son Dakika

Türkiye'den Ukrayna'ya ilaç kaçıran Türk vatandaşı, Ukrayna'da yakalandı.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, İstanbul'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilaç kaçıran bir Türk vatandaşının havaalanında yakalandığını bildirdi. Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan 1998 doğumlu Türk vatandaşının şüpheli hareketleri sebebiyle durdurulduğu kaydedildi. Yakalanan gencin bavulunda, piyasa değerinin yaklaşık 220 bin TL olduğu tahmin edilen 240 paket ilaç bulunduğu aktarıldı.

(Bekir Keskin/İHA)