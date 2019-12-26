İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

6 saat önce

Kırşehir'de polis ekipleri ilaç kutusunda uyuşturucu hap saklayan kişiyi gözaltına aldı.

İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı, System.String[]

Kırşehir'de polis ekipleri ilaç kutusunda uyuşturucu hap saklayan kişiyi gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şehir merkezinde operasyon düzenledi. Bir şüphelinin üstünde ilaç kutusunun içinde 21 uyuşturucu hap ele geçirildi. K.S., "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:54 Kaynak: İHA
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