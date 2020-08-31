İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike - Son Dakika

İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike

İlaç saklama kaplarında korkutan tehlikeİlknur SARGUT-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- İLAÇLARIN saklama koşullarının etkin bir tedavi için ilk şart olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Aydın, özellikle çok ilaç kullanan yaşlı hastalar tarafından tercih edilen 'saklama kapları' konusunda uyardı.

İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike

İlknur SARGUT-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- İLAÇLARIN saklama koşullarının etkin bir tedavi için ilk şart olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Aydın, özellikle çok ilaç kullanan yaşlı hastalar tarafından tercih edilen 'saklama kapları' konusunda uyardı. Aydın, "İlaç, ambalajında son kullanma gününe kadar etkin bir şekilde kalabilir. Orijinal ambalajından çıkardığımız anda etkinliği ve hijyeni hakkında bütün güvenilirliği bitiriyoruz. Bu son derece tehlikeli" dedi.

Etkin bir tedavi için, ilacın kullanım saati ve dozunun yanı sıra saklama koşulları da önem taşıyor. Bu koşulların en doğru öğrenileceği yerin ilacın 'kullanım talimatı' olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, önemli uyarılarda bulundu. Kullanım talimatında buzdolabı ya da oda ısısı bilgisinin yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Bu bilgilerin mutlaka okunması gerekiyor. Çocuklar için kullanılan antibiyotik şuruplar öncelikle toz halinde olur, sulandırıldıktan sonra o antibiyotik bir hafta içinde kullanılır. Sulandırılarak hazırlanan antibiyotiklerin buzdolabında saklanması gerekli. Eğer bu şekilde bir saklama olmazsa ilacın ömrü kısalacaktır. 3 ve 4'üncü günün sonunda o ilaçların hele ki antibiyotiklerden etki alınmaz ve çocukta enfeksiyon tedavi edilmez. Bir toz ya da kuru tableti buzdolabında sakladığınız anda nemlenme riski taşıyor. İlaçların mutlaka saklama koşullarına, kurallarına uygun saklanması gerekiyor" diye konuştu.

BU İLAÇLARI MUTLAKA BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Aşıların mutlaka buzdolabında saklanması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Bazen sıvı ilaçların buzdolabında saklanması gerekebilir. Özellikle açılıp da kullanılmaya devam eden ürünlerden sıvı halde olanların buzdolabında saklanması uygundur. Her ürünün özel saklama koşulu vardır. Çünkü firmalar bunun için inanılmaz testler yapıyor. Hastalarımız kullandıkları ilacın talimatlarını okuyarak saklama koşullarına uysunlar" dedi.

SAKLAMA KAPLARI HAVA, NEM VE GÜNEŞE AÇIK

Özellikle çok fazla ilaç kullanan yaşlı hastalarca tercih edilen ilaç saklama kapları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şunları söyledi:

"Belirli yaşa gelmiş büyüklerimiz çok fazla ilaç kullanıyorlar. Günlerini karıştırmamak için ilaçları orijinal ambalajından çıkartarak üzerinde günler yazan saklama kaplarına koyma eğilimindeler. Bu son derece tehlikeli. Çünkü ilaç ambalajında son kullanma gününe kadar etkin bir şekilde kalabilir. Orijinal ambalajından çıkardığımız anda o ilacın etkinliği ve hijyeni hakkında bütün güvenilirliği bitiriyoruz. Çok mecbur kalırlarsa ilaç ambalajıyla birlikte bırakıp makasla keserek kullanabilirler. Ancak makasla keserken ambalaja zarar verebilirsiniz. O nedenle ilaçların mutlaka kendi orijinal ambalajında saklanması çok önemli. Marketlerde ya da kozmetik mağazalarında satılan o ilaç kaplarında herhangi bir nem ve hava geçirmezlik yok. Hava, nem ve güneşe açık."

İlacın yanlış ortamda saklanması sonucu ise istenen sonucun alınamayacağını belirten Aydın, "Başımıza gelecek ilk olay ilaçtan beklediğimiz etkiyi alamamamız olur. Bu da ciddi sorunlara neden olabilir. Örneğin bir tansiyon hastasının tansiyon için kullandığı ilaç belirli bir saklama sonunda etkisiz hale geldiyse o kişinin tansiyonunun yükselmesine neden olur. İlacın ilk günkü hali yoksa, toz bir ilaçta topaklanmalar oluştuysa o ilaç düzgün saklanmamıştır. O da insanların tedavisinde risk oluşturur ve ilaçtan bekleyen etkiyi göremezsiniz" uyarısında bulundu.

İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike

Ahmet Aydın, Aydın, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi. Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Sivas'ta kuruyan Kellah Gölü'nün tuz tabakası havadan görüntülendi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi         
15:09
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti         
15:07
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı         
14:55
Japonya'da tayfun alarmı! Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı         
14:48
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı         
14:48
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş         
14:38
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı         
14:32
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı         
13:41
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı         
12:58
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş         
11:15
120 kilometre hızla giden motosikletin üzerine yattı! Ölüme meydan okunan anlar kamerada 120 kilometre hızla giden motosikletin üzerine yattı! Ölüme meydan okunan anlar kamerada         
11:10
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Arkadaşlar arasındaki Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
08:49
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak         
08:32
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak         
08:02
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 19:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei