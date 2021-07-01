"İlaç sektörü pandemi öncesindeki çizgisine ulaşacaktır"

İlaç sektörünün pandemi ile geçen 2020 yılını değerlendiren ve 2021 yıl sonu öngörülerini paylaşan Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü Evren Özlü, "Yılın ikinci yarısında, ilaç sektörünün sahip olduğu karakteristik kimliğine tekrar kavuşarak pandemi öncesindeki gibi kendi çizgisine ulaşacağını öngörüyoruz. Şirket olarak, bu değişimleri zamanında analiz ederek 2020 yılında hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı alanlarında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilaç şirketlerinden biri olduk" dedi.

"PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNÜŞ BEKLENİYOR"

Pandeminin seyrinin ve aşılama tedavisindeki ivmenin gerek Türkiye gerekse diğer ülkeler için sağlık sektöründeki büyüme hızının ana belirleyicisi olacağını ve çözüm odaklı yaklaşımlar neticesinde, alınan tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye başlanacağını aktaran Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü/ İnsan Sağlığı Direktörü & Sahra Altı Afrika Genel Müdürü Evren Özlü şu ifadeleri kullandı:

"Sektörümüz için 2020 senesinde başlayan değişimin devam edeceğini ve hatta pandemi günleri geride kaldıktan sonra da uygulamalarda kalıcı değişikliklerin gündeme geleceğini düşünüyoruz. Özellikle çalışma prensiplerinde yeni bir dönemin pandemi ile tetiklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Aynı zamanda ilaç sektörünün karakteristik kimliğine tekrar kavuşarak pandemi öncesindeki kendi çizgisine ulaşacağını söylemek doğru bir tespit olacaktır. Yeni hasta ve tanı konusunda ise artan oranda bir ivme yaşanacaktır."

"İNSAN SAĞLIĞI ALANINDA TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN İLAÇ ŞİRKETLERİNDEN BİRİYİZ"

Boehringer Ingelheim Türkiye'nin pandemi koşullarına rağmen başarılı bir büyüme grafiği sergilediğinin altını çizen Özlü şöyle konuştu:

"2020 yılında insan sağlığı alanındaki sektör büyümesi yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Boehringer Ingelheim Türkiye ise yüzde 54,1 büyüme oranına ulaştı. Şirket olarak insan sağlığı alanında kuvetli bir performans göstererek 15'inci sıraya yükseldik. İnsan sağlığı alanında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilaç şirketleri arasındayız" diye konuştu.

"HAYVAN SAĞLIĞI ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMA SIRALAMASINDA İLK SIRALARDAYIZ"

Hayvan sağlığı alanında da 2020 yılını başarılarla kapattıklarının altını çizen Özlü, "CEESA verilerine göre Türkiye hayvan sağlığı sektörü 2020 yılında yüzde 23 büyürken, Boehringer Ingelheim Türkiye hayvan sağlığında yüzde 51 oranında büyüyerek en hızlı büyüyen çok uluslu hayvan sağlığı şirketlerinden biri oldu. Bu başarıları ile Türkiye, hayvan sağlığı alanında Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ülkesi olarak bölgeye pozitif katkı sağladı" dedi.

2021 yılında global stratejiyle uyumlu olarak öncelikle Tip 2 diyabet, onkoloji ve IPF alanlarına odaklanıldığını belirten Özlü, . Özellikle Tip 2 diyabette hastalığın tedavisine daha da odaklanmak ve yenilikçi ilaçları hastalarla buluşturmak için çalışıyoruz. Öncelikli alanların tedavisinde kritik ürünlerimiz ile söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Mevcut ürünlerimizin yanı sıra gerek yeni endikasyonlar gerekse yeni moleküller anlamında lansman hazırlıklarının üst seviyede olduğu bir sene öngörüyoruz" dedi.

KLİNİK ÇALIŞMALAR VE YERELLEŞME SÜRECİNDEKİ PROJELER

Özlü, firmanın hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı alanında yenilikçi tedaviler ve yaklaşımlar ile sağlık sektörünün ana oyuncularından biri olmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Daha çok hastaya yenilikçi tedaviler sunmak adına yaşamlara dokunmak ve umut olmak misyonu ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenilikçi tedaviler sunmak için ruhsat ve geri ödeme süreçlerinde olan ürünleri hekimlerin hizmetine sunmayı ve kamu sağlığı adına sektöre destek olmayı hedeflediklerini dile getiren Özlü, "Ülke yatırımlarına ve katma değer sağlayan projelere imza atan Boehringer Ingelheim hem klinik çalışmaları hem de yerelleşme süreçlerindeki projeleri hayata geçirmek adına çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.