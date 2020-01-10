İlaç sektöründe dev satın almaya AB onayı - Son Dakika
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İlaç sektöründe dev satın almaya AB onayı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli küresel ilaç üreticisi AbbVie'nin botoks üreticisi Allergan'ı yaklaşık 63 milyar dolara satın almasına koşullu onay verdi.

İlaç sektöründe dev satın almaya AB onayı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli küresel ilaç üreticisi AbbVie'nin botoks üreticisi Allergan'ı yaklaşık 63 milyar dolara satın almasına koşullu onay verdi.

AB Komisyonu, AbbVie'nin, İrlandalı şirket Allergan'ı satın alma girişimi hakkında açıklama yayınladı.

Söz konusu satın almanın sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceğine karar verildiği bildirilen açıklamada, rekabet endişelerini önlemek için şirketlerin, AB Komisyonu'na Allergan'ın geliştirmekte olduğu sindirim sistemi hastalığı ilacını elden çıkarma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

ABD şirketi AbbVie, geçen yıl Allergan'ı yaklaşık 63 milyar dolara satın almayı teklif etmişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmelerini veya satın almaları denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

Komisyon, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde ise AB Komisyonu, birleşme ve satın almaları engelleme yetkisine sahip.

Avrupa Birliği, Allergan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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