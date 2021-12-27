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İlaç sektöründe geliştirilen projeyle doğal kaynakların tasarrufuna katkı - Son Dakika

İlaç sektöründe geliştirilen projeyle doğal kaynakların tasarrufuna katkı

27.12.2021 09:43
İlaç sektöründe geliştirilen projeyle doğal kaynakların tasarrufuna katkı

Santa Farma İlaç'ın HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Verimlilik Proje Ödülü'ne layık görüldü.

Santa Farma İlaç'ın HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Verimlilik Proje Ödülü'ne layık görüldü. Proje kapsamında geliştirilen, enerji ve doğal kaynak tüketimini optimize eden yöntemler ile 6.800.000 kw elektrik, 800.000 Sm³ doğal gaz, 24.000 m³ su tasarrufu elde edilmiş oldu.

Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımı ile düzenlenen törende verimlilik odaklı projeleri ile ülke kalkınmasına katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi.

HVAC Sistemleri Ekonomi ve Enerji İzleme Projesi ile Santa Farma 3 yılda, 3 bin 455 hane elektrik, 800 hane doğal gaz, 24 bin hane su tüketimine eş değer enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağladı. Proje kapsamında geliştirilen, enerji ve doğal kaynak tüketimini optimize eden yöntemler ile 6.800.000 kw elektrik, 800.000 Sm³ doğal gaz, 24.000 m³ su tasarrufu elde edilmiş oldu.

"YENİ TASARRUF PROJELERİ GELİŞTİRMEYE BAŞLADIK"

Santa Farma İlaç Fabrika Müdürü Uğur Çağlayan, enerji izleme sistemleri ile tüm tesis enerji tüketimlerinin anlık takip edilerek fabrikalardaki en büyük enerji sarfiyatının kaynağı olan HVAC sistemlerinden iyileştirmeler sağlandığını belirterek "Proje öncesinde öngörülmeyen fakat izleme sistemleri programının bir özelliği olan ölçme ve değerlendirme sistemleri ile gereğinden fazla enerji tüketen veya öğretilmiş kullanım saatleri dışında ekstra kullanım tespit edilen alanlar artık raporlanabiliyor. Enerji takip ve izleme sistemi sayesinde enerji tüketim noktalarını analiz ederek yeni tasarruf projeleri de geliştirmeye başladık" dedi.

Santa Farma İlaç Kalite Direktörü Zeynep Bodur Korkmaz ise "İlaç endüstrisinde 7/24 hizmet vermek zorunda olan HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemleri, GMP gerekliliklerini karşılamak için üretim olmadığı zamanlarda da aktif olarak çalışmaktadır. Proje ile Santa Farma İlaç GEBKİM tesislerinde ISO 9 E Sınıf şartlarını sağlamak için her kontrollü üretim odasında saatte minimum 20 hava değişimi ile çalışan bir sistem bulunmaktadır. Hedefimiz saatte minimum 10 hava değişimi ile ISO 9 E Sınıf şartlarını sağlayarak enerji tasarrufu yapmak" diye konuştu.


İlaç sektöründe geliştirilen projeyle doğal kaynakların tasarrufuna katkı
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Santa Farma, Ekonomi, Enerji, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlaç sektöründe geliştirilen projeyle doğal kaynakların tasarrufuna katkı - Son Dakika


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