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İlaç Sektöründe Yerli Üretim

1 saat önce

KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Şirket Ortağı Hakan Orhan, ilaç sektöründe yerli üretimin durumunu Wise TV'ye anlattı.

KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Şirket Ortağı Hakan Orhan, ilaç sektöründe yerli üretimin durumunu Wise TV'ye anlattı. Orhan; Türkiye ilaç sektörünün tarihsel olarak dışa bağımlı olduğunu, ilaç üretiminde kullanılan ham maddelerin neredeyse tamamının yurt dışından ithal edildiğini ifade etti. "Türkiye'de üretmiş olduğumuz ilaçların neredeyse %80 maliyetini biz yurt dışından ithal ediyoruz." dedi. Devletin, dış ticaret açığını kapatmak için ARGE ve ilaç yatırım teşvikleri arttırdığını, Sağlık Bakanlığı'nın yerlileşme politikası güttüğünü belirtti. Orhan; "Türkiye, niceliğin ötesinde niteliksel dönüşüm istiyorsa uzun vadeli ARGE harcamalarını mutlaka arttırmalı. Şirketlerin cirolarından ARGE'ye ayrılan paylara bakarsak dünya ve Türkiye arasında bir uçurum var. Bu konuda gelişmemiz gerekir" dedi. Orhan, ilaç sektöründe dış ticaret açığının önümüzdeki senelerde daha da azalacağını öngördüğünü belirtti.

İlaç Sektöründe Yerli Üretim

Hakan Orhan, Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:32 
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