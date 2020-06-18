İlaç şirketi, COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını devam ederken, ilaç şirketi Johnson & Johnson aşı için çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu. İlaç şirketi, covid-19 aşısı ile ilgili eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığı ilk insanlı klinik denemeler olan Faz 1/2a klinik çalışmasının tarihini öne çekerek temmuz ayının ikinci yarısında başlatacağını duyurdu.

Johnson & Johnson, ilaç şirketi Janssen aracılığıyla; SARS-CoV-2 aşısı Ad26.COV2-S rekombinantı için Faz 1/2a ilk insanlı klinik denemelerinin başlatılmasını hızlandırdığını açıkladı. Şirket, eylül ayı olarak planlanan başlangıç tarihinin öne çekilerek çalışmanın temmuz ayının ikinci yarısında başlatılmasının beklendiğine dikkat çekti.

Johnson & Johnson'ın SARS-CoV-2 aşısının gelişimini ve üretimini hızlandırma çalışmaları, Janssen ve Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) iş birliği ile yürütülüyor. Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bilimsel Başkanı Paul Stoffels; "Şimdiye kadar gördüğümüz klinik öncesi verilerin gücüne ve ruhsatlandırma kurumlarıyla yaptığımız görüşmelerimize dayanarak SARS-CoV-2 aşımızın Ad26.COV2-S rekombinantının klinik gelişimini daha da hızlandırdık. Aynı zamanda, önemli global ortaklıklar kurmak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, aşı üretim teknolojimize ve üretim kapasitemize yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm dünyaya aşı sağlayabilmek ve toplumu bu salgından korumaktır" dedi.

BİNDEN FAZLA İNSAN ÜZERİNDE ABD VE BELÇİKA'DA ÇALIŞMA YAPILACAK

18-45 yaş arası ve 65 yaş üstü randomize olarak seçilen bin 45 sağlıklı kişi ile yapılacak olan Faz 1/2a çalışması ile SARS-CoV-2 aşısı Ad26.COV2-S rekombinantının güvenliği, aşılamaya ve bağışıklık durumuna yanıtı değerlendirilecek. Çalışma ABD ve Belçika'da yapılacak.Faz 1 çalışmalarının sonuçları ve onayı beklenirken, Johnson & Johnson SARS-CoV-2 aşısı Ad26.COV2-S, rekombinantın Faz 3 klinik çalışmasını orijinal programından önce başlatmak amacıyla Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile de iletişimini sürdürüyor.

- İstanbul