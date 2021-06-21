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İlaç şirketi yeni üretim tesisinin temelini attı; yüzde 30 istihdam artışı hedefleniyor - Son Dakika

İlaç şirketi yeni üretim tesisinin temelini attı; yüzde 30 istihdam artışı hedefleniyor

21.06.2021 11:31
İlaç şirketi yeni üretim tesisinin temelini attı; yüzde 30 istihdam artışı hedefleniyor, System.String[]

İlaç şirketi Ali Raif İlaç Sanayi, İkitelli'de açacağı yeni üretim tesisinin temelini attı.

İlaç şirketi Ali Raif İlaç Sanayi, İkitelli'de açacağı yeni üretim tesisinin temelini attı. Büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını kaydeden şirketin CEO'su Muzaffer Bal, "Bu atılımla üretim kapasitemizi de 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılı sonunda açılışını yapmayı planladığımız yeni tesisimiz için 100 milyon euro civarında yatırım maliyetimiz olacağını tahmin ediyoruz. Yeni fabrikamızın tamamlanması ile istihdamımızı da yüzde 30 artıracağız" diye konuştu.

58 yıldır Türk ilaç sektöründe bulunan yüzde yüz yerli sermayeli ilaç şirketi Ali Raif İlaç Sanayi, İstanbul'un İkitelli ilçesinde yeni üretim tesisinin temelini attı. 14 Haziran'da gerçekleştirilen temel atma törenine, pandemi koşulları nedeniyle şirket yönetim kurulu, kısıtlı sayıda çalışan ve iş ortakları katıldı.

YÜZDE 30 İSTİHDAM ARTIŞI HEDEFİ

Yeni tesisin 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanırken, Ali Raif İlaç'ın mevcut üretim kapasitesini 4 katına çıkarması, istihdamı yüzde 30 artırması ve ihracatını büyütmesi hedefleniyor.

"ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 4 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Temel atma töreninde konuşan Ali Raif İlaç CEO'su Muzaffer Bal, "1993 yılının aralık ayında bomboş bir araziye geldik. Gönüllerimiz o gün başka bir heyecanla çarpıyordu, ilk fabrikamızı 1999 yılında aynı heyecanla açtık. O günden beri her türlü GMP koşullarına uygun ürünlerimizi burada üretiyoruz. İkinci fabrikamızın arazisini 31 Aralık 2019'da aldık ve Şubat 2020'de Sayar Grup ile çalışmalarımıza başladık, ihtiyaçlarımızı belirleyip, projelerin yarınlarımıza ışık tutacak şekilde hazırlanmasına odaklandık, çok güzel bir proje çıktı, mevcut tesislerimizin en az 2 katı büyüklüğünde ve 24 bin metrekarelik alan kaplayan görkemli bir proje oldu. Bu atılımla üretim kapasitemizi de 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılı sonunda açılışını yapmayı planladığımız yeni tesisimiz için 100 milyon euro civarında yatırım maliyetimiz olacağını tahmin ediyoruz. Artık İkitelli Tesisimiz, İkitelli Fabrikamız derken, İkitelli Kompleksimizden bahsedeceğiz çünkü burada 2 tane fabrikamız bulunuyor. Bu fabrikamızı bitirir bitirmez Ar-Ge Merkezi'mizi buraya taşıyacağız ve şimdiki tesisimizi de en modern hale getirip burada yeni endikasyonlar, yeni formülasyonlar, yeni ilaçlar için hızla çalışmaya başlayacağız. Yeni fabrikamızın tamamlanması ile istihdamımızı da yüzde 30 artıracağız. Bu tesisimizin gurur duyduğumuz bir başka özelliği ise 'İnsana Saygı' değerimiz ve 'Yaşama Değer Katmak' misyonumuz ışığında burada tüm üretim süreçlerimizi sıfır atık planlamasıyla organize edecek olmamız" dedi.

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR FABRİKA YAPMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK

Şirketin Genel Müdürü Nihal Arslan da duygularını şu şekilde ifade etti:

"Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyuz. Bundan sonra ilk hedefimiz temelini attığımız bu fabrikanın çok kısa sürede tamamlanması, üretime geçmesi, üretim hattımızın genişlemesi, kapasitemizin artması ve ürün portföyümüzün büyümesidir.  Yeni fabrikamızla birlikte şu anki üretim hatlarımıza ilave olarak likit, pomat, katlı tablet, pellet tablet, toz dolum üretim hatlarımız da olacak. Bu fabrikayı dünya standartlarında bir fabrika yapmak üzere yola çıktık. Hayalimiz ve hedefimiz Türk ilaç pazarındaki yerimizi güçlendirmek, uluslararası pazarda başarılı bir oyuncu olmak ve dünya pazarına açılmaktır. Ayrıca fabrikamızın tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte fason üretim gibi iş birliklerine de açık olacağımızı belirtmek isterim. Kovid-19 önlemleri gereği, bu büyük yatırımın temel atma törenine geniş katılım sağlayamamış olsak da bu gurur ve başarı tüm çalışanlarımızındır. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."


İlaç şirketi yeni üretim tesisinin temelini attı; yüzde 30 istihdam artışı hedefleniyor
İlaç şirketi yeni üretim tesisinin temelini attı; yüzde 30 istihdam artışı hedefleniyor
İlaç şirketi yeni üretim tesisinin temelini attı; yüzde 30 istihdam artışı hedefleniyor

Ali Raif İlaç, İkitelli, İstihdam, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İlaç şirketi yeni üretim tesisinin temelini attı; yüzde 30 istihdam artışı hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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