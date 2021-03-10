İlaç ücretinin iadesini isteyen hastaya mahkemeden sevindirici haber - Son Dakika

İlaç ücretinin iadesini isteyen hastaya mahkemeden sevindirici haber

10.03.2021 12:09

İzmir 5. İdare Mahkemesi, bir kanser hastasının tedavisi için kullandığı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaya başlamasının ardından önceki dönemde kullandığı ilaçlar için cebinden karşıladığı bedelin hastaya ödenmesine hükmetti.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, bir kanser hastasının tedavisi için kullandığı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaya başlamasının ardından önceki dönemde kullandığı ilaçlar için cebinden karşıladığı bedelin hastaya ödenmesine hükmetti.

İzmir'de yaşayan 57 yaşındaki emekli öğretmen G.A'ye 2016 yılında meme kanseri teşhisi kondu. Ameliyat, kemoterapi ve ışın tedavisi alan G.A'nın hastalığı 2019 yılında nüksetti.

Doktorları hastalığının ciğerlerine yayılması nedeniyle G.A'ye bir akıllı ilaç önerdi. Kendisi için hayati önem taşıyan bu ilacı her ay almak zorunda olan G.A, 3 aylık ilaç için kendi imkanlarıyla 31 bin 600 lira ödedi.

G.A'nın ilacı, 9 Mayıs 2020'de Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile bedeli ödenecek ilaçlar listesine alındı.

G.A. ödemiş olduğu 3 aylık bedeli tahsil etmek için SGK'ya başvurdu. SGK'dan ret cevabı gelmesi üzerine G.A, mahkemeye başvurdu.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, davanın kabulüne, 31 bin 600 lira ilaç bedelinin başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, kararının gerekçesinde ilacın G.A'nın hastalığının tedavisinde hayati önemi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu ilacın yapılan değişiklikle 16 Mayıs 2020'den itibaren "Hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaçları listesinde tanımlı ilaçlar" hanesine eklenmiş olması nedeniyle aynı tedavi sürecindeki hastaların bir kısmına ödeme yapılıp bir kısmına yapılmaması eşitlik ilkesini zedelemektedir. Uygulanmasında yasal bir engel bulunmayan ilacın kullanımı sonrasında bir ilaç bedelinin ödenmesi yönündeki yapılan başvurunun reddi işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Eşitsizlik oluşturacağı gerekçesi

G.A.'nın avukatı Esengül Kıran, AA muhabirine kararla müvekkili aleyhine oluşan haksızlığın giderildiğini belirtti.

Müvekkilinin yaşayabilmek için aylık yaklaşık 10 bin lira tutan ilaçları karşılamak zorunda kaldığını, emekli öğretmen olarak bu bedeli karşılamak için ailece sıkıntıya girdiklerini anlatan Kıran, şöyle konuştu:

"Müvekkilimin tedavi olduğu süreç içerisinde aynı konumda olan başka kanser hastaları, ilaç isimleri listede olduğu için ceplerinden para ödemeden tedavi olurken müvekkilim ilaç bedelini cebinden ödüyordu. Aynı konumda olan iki vatandaş arasında eşitsizlik oluşturacağı gerekçesiyle mahkeme idarenin kararını haksız buldu.

Bir yandan tedaviyi bir yandan da ilaç bedelini nasıl karşılayacağını düşünmek insanı bu hastalıkta çok geriye atıyor. Tedavisi hala devam ediyor ve ilacı hala kullanıyor. Bedelini devlet ödüyor. Tebliğ kapsamına alınmadan önce ceplerinden ilaç parası ödeyerek tedavi olmaya çalışan hastalar için önemli bir karar."

İlaç ücretinin iadesini isteyen hastaya mahkemeden sevindirici haber
İlaç ücretinin iadesini isteyen hastaya mahkemeden sevindirici haber
İlaç ücretinin iadesini isteyen hastaya mahkemeden sevindirici haber
İlaç ücretinin iadesini isteyen hastaya mahkemeden sevindirici haber

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kanser, İzmir, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlaç ücretinin iadesini isteyen hastaya mahkemeden sevindirici haber - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi         
20:53
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:08:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlaç ücretinin iadesini isteyen hastaya mahkemeden sevindirici haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei