İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı
1 saat önce
Türkiye'nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak, geçen yıl 1 milyar 195 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak, geçen yıl 1 milyar 195 milyon dolara yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:35
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