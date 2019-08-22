Son Dakika Haberleri: İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı
Son Dakika Ekonomi Haber

İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı

1 saat önce

Türkiye'nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak, geçen yıl 1 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı, System.String[]

Türkiye'nin 2009 yılında 474 milyon dolar olan ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıkarak, geçen yıl 1 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlaç ve eczacılık ürünleri ihracatı 10 yılda 2,5 katına çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]