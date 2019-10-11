İlaç ve tıbbi malzeme sektörü bilgilendirildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 17.Grup (İlaç ve tıbbi malzeme) Meslek Komitesi öncülüğünde, "Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi" hakkında üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sistemin, 31 Ekim 2019 tarihinden sonra zorunlu hale geleceği bildirildi.



ATSO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Kurumu Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanı Aydın Kaplan, Sağlık Uzmanı Merve Ayık, Biyomedikal Mühendisleri Mehmet Doğan Erden ile Ömer Faruk Kuru sistem hakkında bilgi verirken, yöneltilen soruları yanıtladı.



Toplantının açılışında konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörlerden gelen talepler doğrultusunda farklı konularda bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini hatırlatarak, "Ürün Takip Sistemi, konusu itibariyle eczaneleri, medikal, optik ve kozmetik sektörünü doğrudan ilgilendiren son derece kapsamlı bir konu. Kapsamın ekonomik boyutuna baktığımızda ilaç sektörünün pazar büyüklüğünün 35 milyar TL, medikal sektörünün 2 milyar dolara yakın, optik sektörünün ise 3,3 milyar dolar düzeyde olduğunu görüyoruz. Bu sektörler halk sağlığını doğrudan ilgilendiren yapıları nedeniyle son derece önemlidir" dedi.



Ürün Takip Sistemi'nin böylesine büyük bir ekonomiyi ve insan sağlığına hizmet veren sektörleri kontrol altına alan, yönlendiren bir yapı olduğunu dile getiren Deniz, "Gerçekten de ürün takip sisteminin eczanelerin, medikal ve optik sektörünün çalışma yapısını adeta yeniden tanımladığını görüyoruz. Düzenleme ile sektördeki stok yapısından kullanım alışkanlıklarına hatta bayi yapısına kadar birçok konuda olumlu yönde değişim kaydedilmesi öngörülüyor. Biz de ATSO olarak vatandaşın güvenli ürüne erişmesini hedefleyen, etkin piyasa ve içerik denetimini sağlayarak kayıt dışı ekonomiyi engellemek için uygulamaya konan bir yapının etkin çalışması için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu.



ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz şöyle devam etti:



"Bu toplantı sistemin etkin çalışması için katkı vereceğine inandığımız bir etkinliktir. Çünkü sektör mensuplarından aldığımız bilgiye göre Ürün Takip Sisteminin işletmelere entegrasyonu ve kullanımı konusunda bazı sorunlar ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. İnanıyorum ki; bu bilgilendirme toplantısı sektör mensuplarının kafalarındaki soru işaretlerinin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bakanlığımız, bu sistemin etkin çalışması için son derece değerli bir çaba ortaya koymaktadır. Toplantının tüm katılımcılar için faydalı olmasını diliyorum" - ANTALYA