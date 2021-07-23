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İlaç yutarken burun eti boğazına kaçan kadın operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika

İlaç yutarken burun eti boğazına kaçan kadın operasyonla sağlığına kavuştu

23.07.2021 11:03

Antalya'da, yutkununca boğazına kaçan burun eti nedeniyle nefessiz kalan kadın, zamanında gerçekleştirilen operasyonla hayata tutundu.

Antalya'da, yutkununca boğazına kaçan burun eti nedeniyle nefessiz kalan kadın, zamanında gerçekleştirilen operasyonla hayata tutundu.

Kepez'de oturan Büşra Özek'e, horlama, baş ağrısı ve burun akıntısı şikayetiyle başvurduğu hastanede, halk arasında burun eti olarak bilinen "Nazal Polip" teşhisi konuldu.

Bir süre ilaç tedavisi gören Özek, zamanla aşırı horlama, nefes darlığı, konuşmada güçlük, baş ve burun ağrısı çekmeye başladı. Evde otururken şiddetli baş ağrısı üzerine ağrı kesici alan Özek, ilacı yutmaya çalışırken burun eti boğazına kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken ve konuşamayan genç kadın, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste yapılan müdahalede kitle büyük olduğu için çıkarılamayınca Özek ameliyata alındı. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doktor Deniz Dilek, yaklaşık iki saat süren operasyonla genç kadının gırtlağını kapatan 8 santimetre civarında kitleyi çıkardı.

Şikayetlerinden de kurtuldu

Yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Özek, AA muhabirine, burun eti için iki yıl tedavi gördüğünü söyledi.

Hastalığının gittikçe ilerlediğini anlatan Özek, "Burun akıntım hiç durmadığından evden çıkamıyordum. Sürekli baş ve burun ağrısı oluyordu. Tıkanıklık vardı. İlk teşhis konulduğunda kitle küçüktü. Sürekli ilaç kullanıyordum. Beni rahatsız ediyordu. Geceleri uyuyamıyordum. Şiddetli horlama oluyordu." dedi.

Şiddetli ağrı nedeniyle ağrı kesici ilacı içtiğinde yutkununca burun etinin boğazına indiğini aktaran Özek, öleceğini düşündüğünü dile getirdi.

Operasyondan sonra çok rahatladığına değinen Özek, "Uykum düzeldi, artık horlamıyorum. Sesim değişti, önceden boğuk bir ses vardı anlaşılmıyordu. Burun akıntısı, ağrı, horlama olmuyor, yutkunabiliyorum, rahat nefes alıp konuşabiliyorum. Hakikaten yaşamam mucize gibi oldu. Hayatımda böyle bir rahatsızlık görmemiştim." ifadelerini kullandı.

"Vaka ilginç olduğu için literatüre kazandıracağız"

Operasyonu gerçekleştiren doktor Dilek de acile gelen vakanın durumu kritik olunca hastaneye çağrıldığını söyledi.

Toplumda burun eti hastalığının sık görüldüğünü anlatan Dilek, şöyle konuştu:

"Hastanın boğazında kocaman bir kitle olduğunu, nefes alamadığını, konuşamadığını söylediler. Hastaneye geldim, tetkiklerini inceledim. Yüz kemikleri sinüslerinden kaynaklanan bir polip olduğu ön tanısıyla ameliyata aldık. Kafa tabanı sinüsünün içinden başlayıp gırtlağına kadar uzanan bir kitle vardı. İki saat süren operasyonla kitleyi çıkardık, tüm sinüslerin içini temizledik. Hepsinin içinde polipler vardı. Hastanın uyanır uyanmaz tüm şikayetleri geçti. Kitlenin büyüklüğü bizi çok şaşırttı. 8 santimetre civarında polip çıkardık. Çok rastlanılan bir durum değil. Vaka ilginç olduğu için literatüre kazandıracağız. Toplumda poliplere sık rastlarız ama bu şekilde gelen hastaya ilk defa rastladık."

İlaç yutarken burun eti boğazına kaçan kadın operasyonla sağlığına kavuştu
İlaç yutarken burun eti boğazına kaçan kadın operasyonla sağlığına kavuştu
İlaç yutarken burun eti boğazına kaçan kadın operasyonla sağlığına kavuştu
İlaç yutarken burun eti boğazına kaçan kadın operasyonla sağlığına kavuştu

Antalya, Kepez, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlaç yutarken burun eti boğazına kaçan kadın operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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