İlacı biten şeker hastası kadının imdadına zabıta yetişti - Son Dakika
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İlacı biten şeker hastası kadının imdadına zabıta yetişti

7 saat önce

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ve 2 gündür ilaçsız kalan şeker hastası kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti.

İlacı biten şeker hastası kadının imdadına zabıta yetişti, System.String[]

Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ve 2 gündür ilaçsız kalan şeker hastası kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bu yasak dolayısıyla mahallelerde "sokağa çıkmayın" anonsu yapılmaya başlandı. Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden tansiyon ve şeker hastası Cevahir Çatuk (66), ilaçları tükenince zabıta ekiplerine seslendi. Ekipler, 112 acil servisi arayarak yaşlı kadının ilaç isteğini iletti.


"Allah devletimize zeval ziyan vermesin"


Vefa Sosyal Destek grubunun güzel bir uygulama olduğunu belirten Çatuk, "Bundan iyisi olur mu? Rabbim hepinizden razı olsun. Allah devletimize zeval ziyan vermesin. Benim yaşımda olanlar istiyorum ki hiçbiri dışarı çıkmasın. Çünkü bizim iyiliğimiz için koşturuyorsunuz. Bizim iyiliğimiz için her şeyi yapıyorsunuz. Dışarı çıkılır mı hiç? Biz dışarı çıkamıyoruz, korkuyoruz. Benim tansiyon ilaçlarım var, şeker ilaçlarım var. Bizim için hizmet ediyorlar. Allah razı olsun" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:28 Kaynak: İHA

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