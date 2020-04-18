İlacı biten vatandaşın yardımına jandarma ekipleri koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlacı biten vatandaşın yardımına jandarma ekipleri koştu - Son Dakika

İlacı biten vatandaşın yardımına jandarma ekipleri koştu

6 saat önce

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evde bulunan 87 yaşındaki bir vatandaş, jandarmayı arayarak ilacının bittiğini belirtti.

İlacı biten vatandaşın yardımına jandarma ekipleri koştu, System.String[]

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evde bulunan 87 yaşındaki bir vatandaş, jandarmayı arayarak ilacının bittiğini belirtti. Hemen harekete geçen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilacı temin ederek vatandaşa ulaştırdı. Jandarma ekibi, Türkçe bilmeyen vatandaşa ilacın nasıl kullanılacağını Kürtçe anlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Bu kapsamda evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçları, belediye, Vefa Sosyal Destek Grubu, jandarma ve polis ekipleri tarafından karşılanmaya başlandı. Kayapınar ilçesi Pirinçlik bölgesinde bulunan 87 yaşındaki Ramazan Tekdemir, jandarmayı arayarak ilacının bittiğini ve temin etmesi gerektiğini söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Tekdemir'e evinde kalması gerektiğini belirten Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilacın ismini ve oturduğu evin adresini aldı. Hemen harekete geçen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık eczane bularak Tekdemir'in talep ettiği ilacı buldu. Eczaneden ilacı alan ekipler, daha önce adreslerini aldıkları Ramazan Tekdemir'in kapısına giderek ilacı teslim etti. Jandarma ekipleri Türkçe bilmeyen Tekdemir'e ilacın nasıl kullanılacağını Kürtçe anlattı.

Tekdemir, kısa sürede ilacını getiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

(Muhsin Taş - Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:40 Kaynak: İHA

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