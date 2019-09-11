"İlacını, aşısını kendi üreten ülke olmak istiyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, hem aşıda hem de ilaçta Türkiye'nin ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten bir ülke olmasını istediklerini belirtti.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri konferansına katılmak için Kayseri'ye gelen Mandal, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaretinin ardından ERÜ'deki araştırma merkezlerini gezdi.

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Betül- Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'ni gezen Mandal, buralarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ERÜ'nün milli aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"Hem aşı merkezini hem de ilaç merkezini gezdik. Buralardan beklenen, altyapıların daha çoklu kullanımı, müşteri odaklı kullanımı ve en önemlisi de buradan çıkacak ürünün en kısa sürede kullanılır olmasıdır çünkü ülkemizin şu an en çok ihtiyaç duyduğu konu yenilik odaklı ürünler. İlaç da bunların en önemlileri arasında. Hem aşıda hem de kimyasal, biyoteknolojik ilaçlarda, ülkemizin yakın gelecekte ithal eden değil, ilacını, aşısını kendisi üreten ülke olmasını istiyoruz. TÜBİTAK olarak bu süreçlerin içerisinde yapabileceğimiz katkı neyse hem görüş verme anlamında hem de paydaş kuruluşlarla buluşturma anlamında gereken desteği verme anlamında gerekli katkıyı sunmayı çalışacağız."