Son Dakika Haberleri: İlaçla Uyutulan Kişilerin Parasının Çalındığı İddiası

İlaçla Uyutulan Kişilerin Parasının Çalındığı İddiası

1 saat önce

Antalya'da yiyecek ve içeceklerine karıştırdığı ilaçla uyuttuğu kişilerin parasını çaldığı iddia edilen cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Antalya'da yiyecek ve içeceklerine karıştırdığı ilaçla uyuttuğu kişilerin parasını çaldığı iddia edilen cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine çeşitli tarihlerde başvuran 4 kişi, parkta otururken yanlarına gelen kişinin verdiği çay, bisküvi ve suyu içtikten sonra uyudukları ve paralarının çalındığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri 67 yaşındaki S.S'yi halk otobüsünde gözaltına aldı.

Hakkında 7 suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan hükümlünün, yiyecek ve içeceklerine uyku ilacı karıştırdığı 4 kişinin 3 bin 310 lirasını çaldığı öne sürüldü.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ilaçlı olduğu tespit edilen kuruyemiş, bisküvi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi

Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:31:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlaçla Uyutulan Kişilerin Parasının Çalındığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]