Son Dakika Haberleri: İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı (3)

İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı (3)

1 saat önce

HAYTAP, SAHİPLENDİRECEKKapıkule'de ele geçirilen ve 2'si ölen 24 papağan, HAYTAP temsilcisi Zuhal Arslan tarafından yediminden teslim alındı.

İlaçla Uyutup, Keselere Sıkıştırdığı Papağanlarla Sınır Kapısında Yakalandı (3), System.String[]
HAYTAP, SAHİPLENDİRECEK

Kapıkule'de ele geçirilen ve 2'si ölen 24 papağan, HAYTAP temsilcisi Zuhal Arslan tarafından yediminden teslim alındı. Arslan, "HAYTAP olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereği papağanları kliniğe aldırdık. Veteriner arkadaşlarımızın ilk müdahalesine rağmen 2 papağanımız maalesef öldü. Fazla narkoz verdikleri için muhtemelen. Biz HAYTAP olarak papağanların hepsini, sözleşme karşılığı yani atılmaması, satılmaması ve üretilmemesi karşılığında sahiplendirip, yuvalandıracağız. Hayvanlar mal gibi kaçırılıyor ve çoğu maalesef ölüyor. Petshoplarda artık hayvanların satışının durdurulmasını istiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Hayvan Hakları Federasyonu, Güncel
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