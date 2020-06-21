İlaçlama dumanını yangın zannetti, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

İlaçlama dumanını yangın zannetti, polisi alarma geçirdi

- Antalya'da genç kızın ilaçlama dumanı paniği

-Yabancı uyruklu genç kız, ilaçlama dumanı bina ve daire içine girince yangın ihbarında bulundu

ANTALYA - Antalya'da ilaçlamadan kaynaklı duman bina içinde dolunca, yabancı uyruklu genç kızın yangın ihbarı polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Birinci katta yaşayan yabancı uyruklu Victoria S, bina içine ve dairesine dumanlar gelmeye başlayınca durumu, 'yangın çıktı, mahsur kaldık' şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yangını araştırmaya başlayan itfaiye ve polis kapıyı açınca dışarı dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiye yaptığı incelemede dumanın ilaçlamadan kaynaklandığını ve bodrumdan geldiğini belirledi.

"Yangın var diye geldik"

Diafondan dumanı itfaiye mi yaptı? şeklinde soru soran kadına itfaiye eri, " İtfaiye yapmadı, ilaçlamayı. Kimin yaptığı belli değil, yöneticinize sorun. Biz yangın var diye geldik."açıklamasını yaptı. İtfaiye yoğun şekilde gelen dumanı kapı ve bodrum penceresinden dışarı çıkmasını sağladı. Polis ve itfaiye ekipleri kısa süreli büyük bir panik yaşadı.

"Polisten uyarı"

Balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlara polis, "Binanızdan yangın var diye alarm verdiler. İtfaiye polis hepimiz toplandık. Bu ilaçlama yapılırken diğer komşularla irtibat halinde yaparsanız daha iyi olur. Bakın boşu boşuna itfaiye ve polisi buraya yangın ihbarına geliyor. 'Dairede yangın evde çocuk var' diye ihbar yapılmış. İlaçlama yapılırken komşularınıza bilgi verin. Dış kapınız açık kalsın." dedi.