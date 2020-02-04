İlaçlama ekibinden yoğun mesai - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlaçlama ekibinden yoğun mesai - Son Dakika

İlaçlama ekibinden yoğun mesai

6 saat önce

Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi, yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

İlaçlama ekibinden yoğun mesai, System.String[]

Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi, yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.


İnsan ve çevre sağlığına büyük önem veren Didim Belediyesi, yaz dönemini rahat geçirebilmek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekibi tarafından 2020 yılı kış dönemi larva mücadele çalışmaları başlatıldı.


Didim ilçe merkezindeki tüm mahallelerinde haşere, sivrisinek ve karasinek üreme alanlarında ilaçlama gerçekleştiren ilaçlama ekibi, periyodik olarak çalışmalarını sürdürecek. - AYDIN

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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