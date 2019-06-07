Son Dakika Haberleri: İlaçlama ekipleri 24 saat sokakta
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İlaçlama ekipleri 24 saat sokakta

1 saat önce

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

İlaçlama ekipleri 24 saat sokakta, System.String[]
Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Ekipler 7/24 Çankaya sınırları içerisinde ilaçlama yapıyor.

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Ekipler 7/24 Çankaya sınırları içerisinde ilaçlama yapıyor. Kış dönemi boyunca ilçe genelinde kışlak mücadelesine devam eden ekipler, 117 merkez mahallede sivrisineklerin dinlenme alanları olan kanalizasyonlarda sıcak sisleme çalışmaları yaptı. Ekipler havaların ısınmasıyla birlikte jit alanlarında da müdahale çalışmalarına başladı. Aynı zamanda kemirgen mücadelesi de sürüyor.

Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına bahar dönemi başlayan ekipler, merkeze bağlı Yeşilkent, Yakupabdal ve Karataş mahallelerindeki gübrelik alanlarda da çalışmalarına devam ediyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 444 06 01 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:59 Kaynak: İHA
Çankaya, Çankaya Belediyesi, Güncel
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