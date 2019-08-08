Son Dakika Haberleri: İlaçlama makinesinin şaftına saçlarını kaptıran genç kız yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

İlaçlama makinesinin şaftına saçlarını kaptıran genç kız yaralandı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilaçlama makinesinin şaftına tülbendiyle birlikte saçlarını kaptıran Necbir Yılmaz (17) ağır yaralandı.

İlaçlama makinesinin şaftına saçlarını kaptıran genç kız yaralandı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilaçlama makinesinin şaftına tülbendiyle birlikte saçlarını kaptıran Necbir Yılmaz (17) ağır yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki kırsal Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. Recai İlhan'a (65) ait domates tarlasında traktörle ilaçlama yapan, tarım işçisi Necbir Yılmaz, iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu, ilaç makinesinin şaftına başındaki tülbendini kaptırdı. Mardin'den tarlada çalışmak üzere Datça'ya geldiği öğrenilen Yılmaz ilk iş gününde, tülbendiyle birlikte saçlarını da ilaç makinesine sıkıştı. Genç kızın çığlıklarına koşan diğer işçiler ilaçlama makinesini durdurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan talihsiz genç, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi
Küçük kız çocuğundan çıplak fotoğraf isteyen İngiliz şarkıcı Danny Tetley, tutuklandı Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:50:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlaçlama makinesinin şaftına saçlarını kaptıran genç kız yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]