İlaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı - Son Dakika

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İlaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı
6 saat önce
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi.
Başkan yaptığı anonsta, Kovid-19 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı.
Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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