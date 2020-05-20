İlaçlama yapılan narenciye bahçesinde fenalaşan kadın, öldü - Son Dakika

ADANA'da ilaçlama yapılan narenciye bahçesinde aniden fenalaşan Suriye uyruklu Rime El Abid (25), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karataş ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evli Rime El Abid'in çalıştığı narenciye bahçesindeki ağaçlar sabah saatlerinde ilaçlandı. Bahçedeki mesaisi devam eden Abid, bir sürü sonra nefes almakta zorlandığını söyledi. Arkadaşlarının yardımına koştuğu kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abid, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Rime El Abid'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.