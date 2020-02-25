İlaçlanan okulda 17 öğrenci zehirlendi, yangın alarmı çaldı - Son Dakika
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İlaçlanan okulda 17 öğrenci zehirlendi, yangın alarmı çaldı

6 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi'nde yapılan rögar ilaçlaması sırasında 17 öğrenci zehirlendi.

İlaçlanan okulda 17 öğrenci zehirlendi, yangın alarmı çaldı, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde, İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi'nde yapılan rögar ilaçlaması sırasında 17 öğrenci zehirlendi. Yangın alarmının da çaldığı okul, bugün tatil edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından okulun rögarlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Rögarlardan giren ilacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan yayılması üzerine aralarında astım hastası da olan 17 öğrenci etkilendi. Okula yayılan dumanın ardından yangın alarmının çalmasıyla sınıflardan çıkan bazı öğrenciler de baygınlık geçirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslara alınan öğrenciler Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Okul bugün bir gün süreyla tatil edildi.Silifke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, okulda ilaçlama yapıldığı sırada 17 öğrencinin etkilendiğini, ilk müdahalenin okul içinde yapıldığını ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Çiftçi, "Şu an için endişe edecek bir durum yok. 17 öğrenci kısa zamanda hastanelerden taburcu edilecek" dedi. Öğrencilerin zehirlendiğini, aralarında kendi oğlunun da bulunduğunu belirten bir veli, ilaçlamaların hafta sonları yapılması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.


Anadolu Lisesi, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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