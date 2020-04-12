İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu - Son Dakika

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İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu
19 dakika önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik polisleri, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ayşe İçöz'ün (68) ilaçlarını eczaneden alarak teslim etti.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik polisleri, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ayşe İçöz'ün (68) ilaçlarını eczaneden alarak teslim etti.
Turgutlu'nun Şehitler Mahallesi'nde oturan kalp hastası Ayşe İçöz, ilaçlarının bitmesi üzerine bir yakını aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Talep üzerine görevlendirilen trafik polisleri, ilaçları eczaneden alarak İçöz'e teslim etti. Polislere teşekkür eden İçöz, "Polisi ekiplerini arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar, ilaçlarımı alarak teslim ettiler. Allah devletimizden razı olsun. Dışarı çıkmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:36 Kaynak: DHA
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