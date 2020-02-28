İlaçların yarışı hisseleri iyileştirdi - Son Dakika
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İlaçların yarışı hisseleri iyileştirdi

45 dakika önce

Uluslararası ilaç şirketlerinin ölümcül koronovirüs için girdiği aşı ve ilaç geliştirme yarışı bu şirketlerin hisselerine de yansıyor.

İlaçların yarışı hisseleri iyileştirdi, System.String[]

Uluslararası ilaç şirketlerinin ölümcül koronovirüs için girdiği aşı ve ilaç geliştirme yarışı bu şirketlerin hisselerine de yansıyor. Yatırımcılar gelişmeleri takibe alırken ilk ürünler için sonbahar işaret ediliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:59 
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