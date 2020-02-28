İlaçların yarışı hisseleri iyileştirdi
45 dakika önce
Uluslararası ilaç şirketlerinin ölümcül koronovirüs için girdiği aşı ve ilaç geliştirme yarışı bu şirketlerin hisselerine de yansıyor.
Uluslararası ilaç şirketlerinin ölümcül koronovirüs için girdiği aşı ve ilaç geliştirme yarışı bu şirketlerin hisselerine de yansıyor. Yatırımcılar gelişmeleri takibe alırken ilk ürünler için sonbahar işaret ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:59
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