Son Dakika Haberleri: İlaçların Yüzde 95'ini Kendimiz Üretiyoruz"

İlaçların Yüzde 95'ini Kendimiz Üretiyoruz"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kullanılan ilaçların yüzde 95'inin yerli üterim olduğunu, daha fazla imkanla bölgenin ilaç ihracatçısı durumuna gelebileceklerini söyledi.

İlaçların Yüzde 95'ini Kendimiz Üretiyoruz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kullanılan ilaçların yüzde 95'inin yerli üterim olduğunu, daha fazla imkanla bölgenin ilaç ihracatçısı durumuna gelebileceklerini söyledi.

Ruhani, istifa eden Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin yerine atadığı Said Nemeki'nin meclisteki güven oylamasında konuştu.

Devrimden sonraki 40 yılda sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Ruhani, 1979'dan önce 14 bin olan doktor sayısının bugün 140 bine çıktığını, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısının da 600'den 6 bin 100'e ulaştığını belirtti.

Ülkede gelişmelerin yanı sıra zaaflar ve sorunlar da olduğunu kaydeden Ruhani, "İhtiyaç duyduğumuz ilaçların yüzde 95'ini kendimiz üretiyoruz, yüzde 5'ini de ithal ediyoruz. Devrimden önce yüzde 75 ithal yüzde 25 üretimdi. Bu konuda daha fazla imkan sağlayarak bölgenin ilaç ihracatçısı durumuna gelebiliriz." diye konuştu.

Ruhani, devrimden önce hastanelerde 55 bin olan yatak sayısının bugün 129 bin 600'e, sağlık ocağı sayısının da bin 500'den 18 bine çıktığını aktardı.

Nemeki güvenoyu aldı

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Hasan Gazizade Haşimi'nin yerine Sağlık Bakanlığına atadığı Said Nemeki, 25 karşı oya karşılık 259 milletvekilinin desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.

Hasan Gazizade Haşimi, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek 26 Aralık'ta istifa etmişti.

Haşimi, "35 trilyon tümeni yozlaşmış finans ve kredi kuruluşlarına harcadılar. Planlama ve Bütçe Kurumu, Sağlık Gelişim Planı için ise sadece 16 trilyon tümen verdi. Ne büyük bir iyilik!" eleştirisini dile getirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:32 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, İran, Hasan Ruhani, Güncel
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