Son Dakika Haberleri: İlaçlı Fındıkla Uyutup Soydu

İlaçlı Fındıkla Uyutup Soydu

1 saat önce

ANTALYA'da, hazırladığı ilaçlı fındık, sigara ve bisküviyle uyuttuğu 4 kişinin üzerindeki eşyaları yağmalayan Seyfi Sevil (67), polis ekiplerince yakalandı.

İlaçlı Fındıkla Uyutup Soydu, System.String[]
ANTALYA'da, hazırladığı ilaçlı fındık, sigara ve bisküviyle uyuttuğu 4 kişinin üzerindeki eşyaları yağmalayan Seyfi Sevil (67), polis ekiplerince yakalandı. Seyfi Sevil'in, 7 ayrı suçtan bulunan kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Defterdarlık Caddesi'ndeki C.O.'nun iş yerine 26 Kasım 2018 tarihinde giden Seyfi Sevil, alışveriş bahanesiyle işletme sahibiyle bir süre konuştu. Sevil, bu sırada işletme sahibi C.O.'ya elindeki fındıktan ikram etti. Sevil, yediği fındığın etkisiyle uyuyan işletme sahibinin üzerindeki para ve değerli eşyaları alıp, kaçtı. Uyandığında soyulduğunu anlayan C.O.'nun şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HALK OTOBÜSÜNDE YAKALANDI

Ekipler, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde özel halk otobüsüne bindiğini belirledikleri Seyfi Sevil'i operasyonla yakaladı. Üzerinden bir miktar ilaçlı fındık ve 3 bin 310 TL çıkan şüphelinin, 7 ayrı suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Seyfi Sevil, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin, hazırladığı ilaçlı fındık, sigara ve bisküvi ile M.D., E.Y. ve B.Ö.'yü de uyutup, soyduğu tespit edildi.

Seyfi Sevil'in üzerinde ele geçirilen ve delil torbasına konulan fındıkları jiletle ortadan ikiye böldüğü, içine uyku hapı koyduktan sonra yeniden yapıştırdığı belirlendi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

Polis, Antalya, Güncel
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