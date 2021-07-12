İlaçsız mücadeleye yüzde 50 hibeli destek - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdeniz Meyve Sineği ile Toplu Biyoteknik Mücadele uygulamasını hayata geçirdi. Kentin farklı mahallelerinde 41 üreticiye yüzde 50 hibeli kitle yakalama tuzağı dağıtıldı. Projeye katılan üreticiler de ilaçsız mücadeleden memnun. Haber: Kahramanmaraş İl Enformasyon

Çiftçiye destek veriyorlar, Akdeniz meyve sineğine geçit vermiyorlar.

Meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı Kahramanmaraş'ta Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele de aralıksız devam ediyor. Mücadele kapsamında 41 üreticiye yüzde 50 çiftçi katkılı kitle yakalama tuzağı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, projenin en önemli çıktısının ilaçsız, doğal meyve üretimi olduğunu vurguladı.

Andırın İlçesi Yeşilova Turunçgil havzasında Akdeniz Meyve Sineği ile Toplu Biyoteknik Mücadele uygulaması 7 mahallede 500 dekar alanda yürütülüyor.

Etkinlikte uzman personel, feromon tuzakların kullanımını ve faydalarını çiftçilere anlattı.

Andırın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Adsay da projeye katılan ve mücadeleyi aksatmadan devam ettiren üreticilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kitle yakalama tuzakları üreticilere dağıtıldı. kahramanmaraş akdeniz meyve sineği zirai mücadele meyvecilik destek feromon tuzak tarım ve orman