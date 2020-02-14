İlaçta 96 yıllık devin adı değişti

2012'de tamamı Amerika merkezli ilaç şirketi Amgen'a satılan Mustafa Nevzat İlaç, faaliyetlerini Gensenta adıyla sürdürecek. Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, "Yeni şirket ile Türkiye'nin ilk biyoteknolojik ilacını üretmek üzere hazırlıklar tamamlandı" dedi.