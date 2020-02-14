İlaçta 96 yıllık devin adı değişti
1 saat önce
2012'de tamamı Amerika merkezli ilaç şirketi Amgen'a satılan Mustafa Nevzat İlaç, faaliyetlerini Gensenta adıyla sürdürecek.
2012'de tamamı Amerika merkezli ilaç şirketi Amgen'a satılan Mustafa Nevzat İlaç, faaliyetlerini Gensenta adıyla sürdürecek. Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, "Yeni şirket ile Türkiye'nin ilk biyoteknolojik ilacını üretmek üzere hazırlıklar tamamlandı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:57
Son Dakika Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli