İlaçta 96 yıllık devin adı değişti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İlaçta 96 yıllık devin adı değişti - Son Dakika Ekonomi

İlaçta 96 yıllık devin adı değişti

1 saat önce

2012'de tamamı Amerika merkezli ilaç şirketi Amgen'a satılan Mustafa Nevzat İlaç, faaliyetlerini Gensenta adıyla sürdürecek.

İlaçta 96 yıllık devin adı değişti, System.String[]

2012'de tamamı Amerika merkezli ilaç şirketi Amgen'a satılan Mustafa Nevzat İlaç, faaliyetlerini Gensenta adıyla sürdürecek. Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, "Yeni şirket ile Türkiye'nin ilk biyoteknolojik ilacını üretmek üzere hazırlıklar tamamlandı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 06:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlaçta 96 yıllık devin adı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]