Son Dakika Haberleri: İlaçta zam oranı yüzde 26.4 oldu

İlaçta zam oranı yüzde 26.4 oldu

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sektörle geldiğimiz noktada biz bu yıl için 19 Şubat'tan sonra uygulanmak üzere bir sabit oranda anlaşmış olduk. Bu yılki zam oranının yüzde 26,4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk." dedi.

İlaçta zam oranı yüzde 26.4 oldu, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sektörle geldiğimiz noktada biz bu yıl için 19 Şubat'tan sonra uygulanmak üzere bir sabit oranda anlaşmış olduk. Bu yılki zam oranının yüzde 26,4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:20 

Ekonomi
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