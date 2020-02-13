"İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması" sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Politika 'İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika

"İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması" sonuçlandı

6 saat önce

Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı'nca geleneksel olarak gerçekleştirilen ve ikincisi bu yıl düzenlenen İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması'nda üç isim dereceye girdi, bir eser jüri özel ödülüne, 17 eser de teşvik ödülüne layık görüldü.

Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı'nca geleneksel olarak gerçekleştirilen ve ikincisi bu yıl düzenlenen İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması'nda üç isim dereceye girdi, bir eser jüri özel ödülüne, 17 eser de teşvik ödülüne layık görüldü.

Vakıftan yapılan açıklamada, yarışmaya yurt içi ve yurt dışından çok sayıda Türk Tasavvuf Musikisi sevenlerin güftelerini online olarak ulaştırdığı belirtildi.

Yarışmanın değerlendirme kurulunda bulunan tasavvuf musikisi üstatlarından Bestekar Amir Ateş, Tasavvuf Musikisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Türabi, Bestekar, Koro Şefi Erdoğan Tozoğlu ile Neyzen Bestekar Hakan Alvan tarafından, yarışmaya katılan eserler değerlendirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bestekar ve sanatçılardan oluşan jüri eserleri online olarak puanlayarak dereceye giren güfteleri belirledi. Yarışmaya katılan güfte ve eserler eski bakanlardan Ali Coşkun, Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı Başkanı Vehbi Nazırlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Neyzen Tanburi Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bestekar Udi Prof. Dr. Suat Kıyak ve Gazeteci Mehmet Özülker'den oluşan İcra Kurulu tarafından da gözden geçirildi. Yarışmada üç isim dereceye girdi, bir eser jüri özel ödülüne, 17 eserde teşvik ödülüne layık görüldü. Ayrıca Güfteler kitabından seçtikleri güfteleri besteleyerek vakfımıza bağışlayan Amir Ateş, Halil Necipoğulları, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Erdoğan Tozoğlu musiki üstatlarına saygı ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır."

Aşkın Sesi, Amir Ateş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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