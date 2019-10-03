İlahiyat Akreditasyon Ajansı, YÖKAK tarafından tanındı

İslami ilahiyat alanında eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Kütahya'da kurulan ve ilahiyat fakültelerine akreditasyon hizmeti verecek olan İlahiyat Akredite Ajansının (İAA), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınıp yetkilendirildiği bildirildi.

İAA'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'de 12 ulusal akreditasyon kuruluşunun katılımıyla YÖKAK'ta yapılan toplantıda, İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir'e "Ulusal Akreditasyon Kuruluşları Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"nin YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından verildiği duyuruldu.

Ajansın 24 Mart 2018'de Malatya'da yapılan 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda ilahiyat, İslami ilimler ve dengi programlar için bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon sağlayarak, eğitim, araştırma ve din hizmeti kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 6 Nisan 2018'de kurulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası alanda İslam ilahiyatına özgü herhangi bir akreditasyon kuruluşu bulunmaması dolayısıyla İAA, bu anlamda dünyada bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

İAA, ulusal planda dış değerlendirme ve akreditasyona yönelik ilk eğitim çalışmasını YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımlarıyla 26-29 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirdi. İkinci eğitim çalışmasını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımlarıyla 6-8 Eylül 2018'de düzenledi. Akabinde İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayı'nı Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın katılımlarıyla 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirdi."

İlahiyat alanında, ulusal sorumluluğuna ilaveten, yüksek öğretimde kalite hedefiyle Uzakdoğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada İslam ülkelerine açılan İAA'nın, kalite politikasının ve vizyonunun gereği olarak 28 Şubat 2019'da 26 ülkeden rektör, rektör yardımcısı ve üniversite temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İAA, toplantıda uluslararası planda kalite ve akreditasyon konusunu ele alarak ajans tanıtıldı. Toplantı sonunda katılımcı üniversiteler ile karşılıklı iyi niyet ve iş birliği protokolleri imzalandı.

İAA, 2-3 Kasım 2019'da İstanbul Grand Cevahir Hotel'de düzenleyeceği Uluslararası Katılımlı Akreditasyon ve Dış Değerlendirici Eğitim Programı'yla uluslararası değerlendiriciler yetiştirerek şu ana kadar atılan bu uluslararası iş birliğini bir adım öteye taşımayı planlamaktadır." ifadelerine yer verildi.