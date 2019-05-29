Son Dakika Haberleri: İlahiyat Fakültesi Akademik genel kurul toplantısı gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

İlahiyat Fakültesi Akademik genel kurul toplantısı gerçekleşti

10 dakika önce

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yılsonu Akademik Kurul Toplantısı programı düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Akademik genel kurul toplantısı gerçekleşti, System.String[]
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yılsonu Akademik Kurul Toplantısı programı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yılsonu Akademik Kurul Toplantısı, Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve öğretim elemanlarının katılımı ile İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, başarılı bir öğretim yılını geride bıraktıklarını söyledi. Bu öğretim yılında 38 öğrencinin değişim programları kapsamında Malezya, Ürdün, Fas, Katar ve Almanya'da öğrenim gördüğünü belirten Dekan Prof. Dr. Bostancı, Ürdün Yaz Kursuna gidenlerle beraber bu sayının daha da artacağını ifade etti.

Öğretim yılı boyunca iki uluslararası sempozyum ve iki tanede çalıştay olmak üzere toplam 40 tane ders dışı akademik ve kültürel etkinlik düzenlediklerini söyleyen Prof. Bostancı, öğrenci toplulukları tarafından da pek çok faaliyet gerçekleştirildiğini ilave etti. Dekan Bostancı ayrıca 2018-2019 öğretim yılında fakültede gerçekleşen personel hareketliliği ve fakülte tanıtımı için yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın konuşmasının ardından Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Aydın, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah İnce söz alarak 2018-2019 öğretim yılıyla ilgili bölümleri çerçevesinde değerlendirmelerde bulundular. Kurul toplantısı dilek ve temenniler ile müzakere bölümü ile sona erdi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:33 Kaynak: İHA
Ürdün, Sakarya Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis eski Başkanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmayı kabul etmedi Pençe Hareketı'nda ilk kez yerli ve milli kara ateş destek vasıtaları kullanıldı Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum İran'da korkunç cinayet! Tahran eski Belediye Başkanı, eşini öldürdüğünü itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:43:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlahiyat Fakültesi Akademik genel kurul toplantısı gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]