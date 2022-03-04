İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdirecekler - Son Dakika
Üye Girişi

İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdirecekler

04.03.2022 09:38

İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdireceklerMANİSA Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri hazırladıkları materyallerle din eğitimini daha zevkli ve anlaşılabilir kılmayı hedefliyor.

İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdirecekler

MANİSA Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri hazırladıkları materyallerle din eğitimini daha zevkli ve anlaşılabilir kılmayı hedefliyor. Eğitim öğretim ortamını zenginleştiren materyaller sayesinde öğrencilerin kalıcı ve zevkli öğrenmeleri sağlanacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin güz döneminde gördüğü 'Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı' dersinde hazırladıkları dönem projelerinde hazırlanan materyaller geleceğin öğretmenlerine ışık tutacak. Hazırlanan materyaller sayesinde öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getirmek amaçlanırken, geri dönüştürülebilir atık malzemelerle hazırlanan materyaller kullanım kolaylığı ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Fakülte binasında sergilenen materyallerle ilkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerine oyunlarla din derslerinin daha zevkli ve kalıcı bir şekilde öğretilmesi amaçlanıyor.

İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencileri hazırladıkları materyalleri sergiyi gezen misafirlerine anlatırken proje hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Aşık Ev, 3. sınıf öğrencilerinin güz döneminde aldığı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin önemine dikkat çekti.

"Önemli olan gönüllere dokunarak din eğitimini gerçekleştirmek"

Bölümde okuyan öğrencilerin her birinin din eğitimcisi olacağına dikkat çeken Doç. Dr. Hacer Aşık Ev, "Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin amacı bütün öğrencilerimiz gerek milli eğitimde gerekse diyanette çalışacaklar ve hangisinde çalışırlarsa çalışsınlar din eğitimcisi olacaklar. Bir din eğitimcisi için önemli olan da gönüllere dokunarak din eğitimini gerçekleştirmek. Yalnızca zihinsel yönü bilgilendirme yetmiyor. Duyarlılığın, duyuşsal yönün geliştirilmesi de önemli. Ayrıca Sevgili Peygamberimizin 'Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, nefret ettirmeyin, sevdirin' hadisi doğrultusunda da aslına biz bu materyalleri gerçekleştirdik. Öğrenciler severek din eğitimini öğrenmiş olacaklar. Burada 3. Sınıf öğrencilerimizin emeğiyle gerçekleştirilmiş bir sergi. 4 saatlik bir ders. 2 saati teorik 2 saati uygulamalıdır. Bu uygulama kısmında buradaki çalışmaları dönem projesi olarak geliştirdiler bu materyallerin her birini." şeklinde konuştu.

İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdirecekler
İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdirecekler
İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdirecekler

YORUMLAR
500

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdirecekler - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:46:50. #1.11#
SON DAKİKA: İlahiyat Fakültesi öğrencileri oyunlarla din eğitimini sevdirecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement