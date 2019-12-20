İlahiyat Fakültesi vefat eden öğretmen ve öğrencilerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlahiyat Fakültesi vefat eden öğretmen ve öğrencilerini andı - Son Dakika

İlahiyat Fakültesi vefat eden öğretmen ve öğrencilerini andı

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mezun olduktan sonra vefat eden öğrenci ve öğretmenleri andı.

İlahiyat Fakültesi vefat eden öğretmen ve öğrencilerini andı, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mezun olduktan sonra vefat eden öğrenci ve öğretmenleri andı.


Her sene düzenli olarak aralık ayının 3. haftası düzenlenen anlamlı 'vefa günü' İlahiyat Fakültesi'nde düzenlendi. Cuma namazını kılan vatandaşlara lokma ve tatlı dağıtıldı. Vefat eden öğrenci ile öğretmenler için Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu.


Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Doktor Bilal Kemikli, "Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi köklü fakültelerimizden birisidir. Fakültemiz geçtiğimiz yıldan itibaren her yıl aralık ayının 3. cumasını vefa günü olarak ilan etti. Bu vefa günü ilahiyat fakültesinin öğrencileri, hizmetler, memurları, öğretim üyelerinin ailelerinden vefat edenler olmuş olabilir. İlahiyat Fakültesine destek veren Bursa İlahiyat Vakfının mütevelli heyet üyelerinden vakıf gönüllülerinden vefat edenler olabilir onları hatırlamak onların yakınlarını hatırlamak için hatm-i şerifler okunuyor. Bu sene bunu fakültemizin camisinde gerçekleştiriyoruz. Hem geçmişimizi hatırlamak, hem de onlara karşı vefamızı göstermek istiyoruz" dedi.


Vefat eden öğretmenlerini ve arkadaşların anmak için lokma dağıtımında bulunan Süheyla Orhan ise, "Bize eğitim veren rahmetli olmuş öğretmenlerimiz, zamanında burada okumuş ve hayatını kaybetmiş arkadaşlarımız adına düzenlenen bir vefa günü. Onlar için camimizde Kuran-ı Kerim, mevlit okundu. Hemen arkasından ise cuma saati çıkışında da lokmalarımızı ikram ettik" diye konuştu. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:17 İYİ Parti'li Dervişoğlu: "Her çocuk 5 bin 500 dolar borçla doğmaktadır" - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
00:09 Yolcu gemilerinin çarpışma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
00:08 Trump 4 Şubat'ta "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 00:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlahiyat Fakültesi vefat eden öğretmen ve öğrencilerini andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]