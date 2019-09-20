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İlahiyat Fakültesinden önemli başarı

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Web of Science tarafından taranan 100'e yakın İlahiyat alan dergisi içerisinde 6'ncı sırada yer aldı.

İlahiyat Fakültesinden önemli başarı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Web of Science tarafından taranan 100'e yakın İlahiyat alan dergisi içerisinde 6'ncı sırada yer aldı.


Web of Science tarafından taranan Türkiye adresli İlahiyat alan dergilerinde 2018-2019 yıllarında yayımlanan 334 makalenin 28'i, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi tarafından yayımlandı. SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, bu sıralamaya göre Türkiye'de faaliyet gösteren 100'e yakın İlahiyat alan dergisi içerisinde 6'ncı sırada yer aldı. SAÜ İlahiyat Fakültesi, ilahiyat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının Web of Science kapsamındaki dergilerde yaptıkları yayın sayıları dikkate alındığında da, toplam 32 makale ile 1'inci sırada yer aldı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
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