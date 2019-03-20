Son Dakika Haberleri: İlahiyat Öğrencilerinden Zeynep Gazali Söyleşisi

İlahiyat Öğrencilerinden Zeynep Gazali Söyleşisi

51 dakika önce

GAÜN İlahiyat Fakültesi öğrencileri Zehra Özdemir ile Derya Adalı, Gaziantep Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından hazırlanan, söyleşide Zeynep Gazali'nin hayat ve mücadelesini anlattı.

İlahiyat Öğrencilerinden Zeynep Gazali Söyleşisi, System.String[]
GAÜN İlahiyat Fakültesi öğrencileri Zehra Özdemir ile Derya Adalı, Gaziantep Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından hazırlanan, söyleşide Zeynep Gazali'nin hayat ve mücadelesini anlattı.

GAÜN Merkez Kampüs İçi Büyükşehir Belediyesi Kültür Evinde gerçekleştirilen söyleşide ilk konuşmayı yapan Derya Adalı, Zeynep el-Gazali el Cubeyli'nin 2 Haziran 1917 yılında Mısır'ın Kahire kentinde doğduğunu belirtti. Adalı, "Günümüzde Mısır başta olmak üzere birçok Müslüman ülkelerde zulüm ve işkencenin devam ettiğini görüyoruz. Hedefimiz Müslümanların İslamlaşması, sloganımız inanmak ve mücadele etmek" dedi.

Zehra Özdemir ise, Zeynep Gazali'nin hayatından kesitler sunduğu konuşmasında, "İslam içinde yaşayan bir Müslüman dininden muaf tutulabileceği imtihanlara tabi olmayacağı hiçbir yer ve zaman düşünülemez. Zeynep Gazali de bunun idrakine varan bir kuldu. Biz imtihanlarda hep bir mücadele halindeyiz. Kimi zaman nefsimizle kimi zaman batıla karşı" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

Mısır, Gaziantep Üniversitesi, Zehra Özdemir, Zeynep Gazali, Güncel
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